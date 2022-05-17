Из «Азовстали» сдались в плен 256 украинских военных, в их числе 51 раненый — Штаб ДНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 250 украинских военных сдались в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, в их числе 51 раненый. Об этом во вторник сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В общей сложности с территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Среди пленных число раненых составляет 51 человек», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

В настоящее время раненым оказывается медицинская помощь, добавили в штабе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в понедельник была достигнута договоренность с заблокированными на территории «Азовстали» представителями украинских военнослужащих о вывозе с комбината раненых украинских военных. В Минобороны РФ также отметили, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи. Украинская сторона сообщила, что 16 мая с «Азовстали» были эвакуированы 53 тяжело раненных украинских военных на территорию подконтрольную ДНР, в Новоазовск, и 211 украинских военных были доставлены в Еленовку (ДНР) по гуманитарному коридору.