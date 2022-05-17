Из «Азовстали» сдались в плен 256 украинских военных, в их числе 51 раненый — Штаб ДНР
12:00 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 250 украинских военных сдались в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, в их числе 51 раненый. Об этом во вторник сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
«В общей сложности с территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Среди пленных число раненых составляет 51 человек», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.
В настоящее время раненым оказывается медицинская помощь, добавили в штабе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в понедельник была достигнута договоренность с заблокированными на территории «Азовстали» представителями украинских военнослужащих о вывозе с комбината раненых украинских военных. В Минобороны РФ также отметили, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи. Украинская сторона сообщила, что 16 мая с «Азовстали» были эвакуированы 53 тяжело раненных украинских военных на территорию подконтрольную ДНР, в Новоазовск, и 211 украинских военных были доставлены в Еленовку (ДНР) по гуманитарному коридору.
НОВОСТИ
- 12:00 17.05.2022
- Из «Азовстали» сдались в плен 256 украинских военных, в их числе 51 раненый — Штаб ДНР
- 10:20 17.05.2022
- Курское село на границе с Украиной обстреляно из крупнокалиберного оружия — губернатор
- 09:20 17.05.2022
- ВВС США заявили об успешном проведении испытания гиперзвукового оружия
- 21:20 16.05.2022
- Норвегия, Дания и Исландия намерены помочь Финляндии и Швеции, если те будут атакованы до вступления в НАТО
- 19:20 16.05.2022
- Спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры под Мазановкой — МО РФ
- 18:00 16.05.2022
- Страны ОДКБ осенью проведут серию совместных учений — Путин
- 16:12 16.05.2022
- Раненых украинских военных с «Азовстали» начали эвакуировать с территории завода — МО РФ
- 12:20 16.05.2022
- ПВО РФ сбили украинский самолет Су-24 в районе Змеиного — МО
- 09:32 16.05.2022
- Остин рассказал главе Минобороны Украины о своем разговоре с Шойгу — Пентагон
- 12:00 14.05.2022
- Ракетчики и артиллеристы в течение ночи поразили свыше 500 объектов ВСУ — Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать