Премьер Финляндии заявила, что НАТО не намерена размещать в стране базы или ядерное оружие

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня.

«Эта тема не обсуждается. И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность [НАТО] размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии», — сказала премьер в опубликованном в четверг в газете «Коррьере делла сера» интервью. При этом она надеется, что ее страна сохранит статус посредника в международных процессах, каким отличалась при сохранении нейтралитета. «Вступление в НАТО — это акт мира, а не объявление войны», — утверждает Марин.

Она также заявила, что у страны уже наработана высокая оборонная способность, а на оборону тратится уже больше 2% ВВП. Премьер выразила уверенность, что с Турцией, которая пока не поддержала прием новых членов в НАТО, нужно вести диалог.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. При этом российский лидер заметил, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами.

Как заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ответ Москвы на решение Хельсинки вступить в НАТО станет «сюрпризом» и будет приниматься в первую очередь военными с учетом всего комплекса факторов и особенностей, которые будут сопровождать членство Финляндии в Североатлантическом альянсе.