РФ высылает пять сотрудников португальского посольства в качестве ответной меры — МИД
14:00 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Португалии высылает пять сотрудников португальского посольства в РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства.
«19 мая в МИД России была вызвана посол Португалии в Москве Мадалена Фишер. С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португальской Республики об объявлении десяти сотрудников российского загранучреждения в Португалии персонами нон грата», — указали на Смоленской площади.
«В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения послу соответствующей ноты», — говорится в сообщении.
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