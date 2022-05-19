РФ высылает пять сотрудников португальского посольства в качестве ответной меры — МИД

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Португалии высылает пять сотрудников португальского посольства в РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства.

«19 мая в МИД России была вызвана посол Португалии в Москве Мадалена Фишер. С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португальской Республики об объявлении десяти сотрудников российского загранучреждения в Португалии персонами нон грата», — указали на Смоленской площади.

«В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения послу соответствующей ноты», — говорится в сообщении.