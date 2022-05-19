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НОВОСТИ

НАТО собирается применить "всеобъемлющее сдерживане" на Балтийском и Черном моряхи

20:40 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО намерена применять концепцию всеобъемлющего сдерживания, в том числе на Балтике и в районе Черного моря. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

По его словам, у альянса есть «концепция всеобъемлющего сдерживания». «Она, очевидно, относится к Средиземному морю, к Северной [Европе], к Атлантическому океану, к Балтике, Черному морю», — сказал он.

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