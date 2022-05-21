Россия открыта для честного диалога с США и относится с уважением к американскому надору - МИД РФ

15:00 Источник: НГ-Online

В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального «стоп-листа», МИД России публикует перечень американских граждан , которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе, - говорится в заявлении МИД России.

Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор. Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии.

Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский «черный список».