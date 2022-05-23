Дания передаст Украине противокорабельные ракеты — Остин
20:40 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Дании передадут Украине противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун») и пусковую установку к ним. Об этом заявил в понедельник министр обороны США Ллойд Остин по итогам второго онлайн-заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.
Выступая перед журналистами в Пентагоне, он подчеркнул, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву. «Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», — сказал Остин.
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