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Дания передаст Украине противокорабельные ракеты — Остин

20:40 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Дании передадут Украине противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун») и пусковую установку к ним. Об этом заявил в понедельник министр обороны США Ллойд Остин по итогам второго онлайн-заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Выступая перед журналистами в Пентагоне, он подчеркнул, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву. «Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», — сказал Остин.

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