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Путин подписал указ о снижении до 50% требования по продаже валютной выручки экспортерами

14:12 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о снижении доли обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 80 до 50%. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В конце февраля указом Путина устанавливалось «резидентам — участникам внешнеэкономической деятельности осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты».

Согласно новому документу, фраза «в размере 80 процентов» заменяется словами «в размере 50 процентов». Кроме того, совету директоров Центрального банка представлено полномочие определять срок исполнения резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) обязанности по продаже иностранной валюты.

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