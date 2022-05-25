РФ будет обсуждать обмен пленными только после суда над украинскими боевиками — Руденко

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими боевиками. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявление генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о возможности обмена российского военнослужащего Вадима Шишимарина.

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен [украинские боевики] будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — сказал замминистра.