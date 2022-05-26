При взрыве в жилом доме в Раменском погиб один человек, семеро пострадали — источник

17:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и семеро получили травмы при взрыве в квартире в подмосковном Раменском, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, один человек погиб и семь пострадали», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Как сообщил источник, эпицентром взрыва стал телевизор, после чего начался пожар, площадь которого составила 30 кв. метров. В настоящее время он потушен. Из дома были эвакуированы 10 человек, еще 13 человек, включая двоих детей, спасены.