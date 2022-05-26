При взрыве в жилом доме в Раменском погиб один человек, семеро пострадали — источник
17:13 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб и семеро получили травмы при взрыве в квартире в подмосковном Раменском, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.
«По уточненным данным, один человек погиб и семь пострадали», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Как сообщил источник, эпицентром взрыва стал телевизор, после чего начался пожар, площадь которого составила 30 кв. метров. В настоящее время он потушен. Из дома были эвакуированы 10 человек, еще 13 человек, включая двоих детей, спасены.
НОВОСТИ
- 17:07 26.05.2022
- Атомные ИТ-специалисты получат поддержку государства
- 17:00 26.05.2022
- США считают политику Китая самым серьезным долгосрочным вызовом мировому порядку — Блинкен
- 16:32 26.05.2022
- Путин не увидел проблем в переезде некоторых IT-специалистов из РФ в Армению
- 16:30 26.05.2022
- В подмосковном Красногорске прошел женский форум «Здоровье»
- 16:12 26.05.2022
- Топливо на Запорожской АЭС вряд ли применимо для создания ядерного оружия — МИД РФ
- 16:00 26.05.2022
- Все больше стран в мире хотят и будут проводить независимую политику, уверен Путин
- 15:35 26.05.2022
- В Сбере считают Азиатско-Тихоокеанский регион перспективным для трансграничного ESG-сотрудничества
- 15:32 26.05.2022
- ЦБ РФ не видит рисков для финансовой стабильности в текущем укреплении рубля
- 15:12 26.05.2022
- Россия решила ключевые задачи в импортозамещении — Путин
- 15:00 26.05.2022
- Путин предупредил, что воровство чужих активов никогда не доводит до добра
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать