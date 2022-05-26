Байден дал распоряжение Пентагону воспринимать Китай как угрозу - Госдеп

19:05 Источник: Интерфакс

США готовы, если придется, противодействовать Китаю в военной сфере, а в поддержании мира намерены использовать подход "комплексного сдерживания", заявил в четверг глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

"Соперничество не должно привести к конфликту. Мы не стремимся к нему, мы бы хотели его избежать. Однако мы будем защищать наши интересы перед любой угрозой. Для этого президент Байден распорядился о том, чтобы Минобороны воспринимало Китай как угрозу, чтобы наши военные работали на опережение", - заявил Блинкен, выступая в Институте общественной политики Азии.