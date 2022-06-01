Российские аэропорты попросили разрешить открыть duty free для летающих внутри страны

10:32 Источник: РБК

Владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов. Об этом в интервью РБК рассказал совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

По его словам, такая мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика, пассажирам — «покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин».

Аэропорты просят ввести режим беспошлинной торговли для пассажиров, летающих по России, до конца 2023 года. По информации Ванцева, сейчас это предложение рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.