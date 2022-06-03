Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве потушен — Собянин

12:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы потушен. Об этом сообщил в пятницу в своем официальном телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пожар в бизнес-центре „Гранд Сетунь плаза“ потушен. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте. До восстановления движения сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах», — написал мэр.

Он также поблагодарил «все службы за оперативное реагирование и профессиональную работу».