Генеральное консульство Норвегии в Мурманске прекратит свою работу с 1 июля

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске будет закрыто с 1 июля этого года. Об этом сообщил в среду МИД Норвегии.

«Рамки, в которых функционировало генеральное консульство в Мурманске, резко сузились. Мы не можем продолжать работать в обычном режиме, когда наша деятельность практические свелась к нулю. Мы временно закрываем представительство, но оно возобновит работу, как только позволит ситуация», — указано в заявлении министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.