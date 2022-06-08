Генеральное консульство Норвегии в Мурманске прекратит свою работу с 1 июля
17:12 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске будет закрыто с 1 июля этого года. Об этом сообщил в среду МИД Норвегии.
«Рамки, в которых функционировало генеральное консульство в Мурманске, резко сузились. Мы не можем продолжать работать в обычном режиме, когда наша деятельность практические свелась к нулю. Мы временно закрываем представительство, но оно возобновит работу, как только позволит ситуация», — указано в заявлении министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
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