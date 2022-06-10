Япония запрещает экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в рамках нового пакета санкций с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сказал он.