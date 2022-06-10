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Минпросвещения РФ планирует ввести в старших классах дополнительный курс по истории России

14:32 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ может ввести в старших классах курс по истории, заявил журналистам в пятницу глава министерства Сергей Кравцов.

«Сегодня мы тоже обязательно обсудим, мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный „Россия — моя история“, в котором еще раз [можно] пройти всю историю нашей страны», — сказал он.

По его словам, на занятиях по этому предмету старшеклассникам еще раз расскажут о значимых исторических событиях, их влиянии на становление российского государства.

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