Минпросвещения РФ планирует ввести в старших классах дополнительный курс по истории России
14:32 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпросвещения РФ может ввести в старших классах курс по истории, заявил журналистам в пятницу глава министерства Сергей Кравцов.
«Сегодня мы тоже обязательно обсудим, мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный „Россия — моя история“, в котором еще раз [можно] пройти всю историю нашей страны», — сказал он.
По его словам, на занятиях по этому предмету старшеклассникам еще раз расскажут о значимых исторических событиях, их влиянии на становление российского государства.
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