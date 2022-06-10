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НОВОСТИ

Эксперты считают, что проект "Индустриальные кварталы" решает в Москве сразу несколько задач

15:10 10.06.2022

На месте бывшей промзоны «Южное Бутово» будет создано более 6000 рабочих мест, еще более 10 000 появятся на территориях, которые ранее занимала промзона «Автомоторная». Решение о комплексном развитии участков этих бывших промзон принято мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Бывшая промзона «Южное Бутово» занимает площадь почти 25 га и расположена на юго-западе Москвы. Сейчас там размещены склады, офисы и автостоянка. Реорганизация территории позволит разместить на ней промышленные и общественно-деловые объекты, в том числе научные, культурные и спортивные центры, офисы, магазины, банки, кафе и гостиницы.

Бывшая промзона «Автомоторная» площадью 77 гектаров находится на севере столицы в Головинском районе. Сейчас там размещены устаревшие склады и автомастерские. Реорганизация территории даст возможность построить на ней 1,2 млн кв м жилья, промышленные и общественно-деловые объекты, в числе которых медицинские и образовательные объекты, культурные и спортивные центры.

По мнению члена экспертного совета Минстроя России, директора Urban Policy Institute Евгении Муринец, проект «Индустриальные кварталы» решает сразу две задачи: «Первая — это работа с неэффективно используемой старой «промкой». Для жителей этих районов соседствование с такими площадями не только некрасивое и не комфортное, но главное небезопасное. Вторая — это комплексное развитие территорий, которое сегодня на слуху не только в столице, но и во многих российских регионах. В первую очередь это произошло благодаря властям Москвы и новому подходу к развитию территорий, к которому приступили с приходом Сергея Семеновича Собянина в руководство города. Основной принцип подхода — это проектирование строительства жилья с возведением сопутствующих социальных объектов, мест приложений труда, что является одним из международных принципов устойчивого развития».

По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, что Москва первый регион, который воспользовался инструментом комплексного развития территорий: «Процесс реализации проекта «Индустриальных кварталов» предполагает появление множества заказов для подрядных и субподрядных организаций, малого и среднего бизнеса, ИП и самозанятых, задействует огромное количество работников самой разной квалификации, от дворника до программиста. Это повышает уровень занятости населения, противодействуя влиянию нелегитимных зарубежных санкций, задача которых — провоцировать кризисные явления в нашей экономике. Наконец, как правило, в рамках «Индустриальных кварталов» создаются современные наукоемкие и инновационные производства, работающие на повышение промышленного потенциала Москвы и усиливающие ее инвестиционную привлекательность».

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отмечает, что в Москве заключены семь договоров о комплексном развитии территорий общей площадью около 113 га: «Вложения по этим договорам превысят 300 млрд рублей, а ежегодные бюджетный эффект составит 8,8 млрд рублей. Реализация проектов принесет городу более 24 тысяч новых рабочих мест».

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