В небе над Севастополем сработала система ПВО
21:20 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система противовоздушной обороны сработала в небе над Севастополем в пятницу вечером, передает корр. ТАСС.
След от заряда ПВО и облако от объекта, в который он попал, можно было увидеть над южной частью города в районе Карантинной и Песочной бухт.
[обновлено 21:58]
Система противовоздушной обороны сработала в небе над Севастополем в пятницу в тренировочном формате, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны», — написал Развожаев.
Губернатор отметил, что «родной город под надежной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно».
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