В небе над Севастополем сработала система ПВО

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны сработала в небе над Севастополем в пятницу вечером, передает корр. ТАСС.

След от заряда ПВО и облако от объекта, в который он попал, можно было увидеть над южной частью города в районе Карантинной и Песочной бухт.

[обновлено 21:58]

Система противовоздушной обороны сработала в небе над Севастополем в пятницу в тренировочном формате, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны», — написал Развожаев.

Губернатор отметил, что «родной город под надежной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно».