В Подмосковье в честь Дня России сложили мозаику из 25 тысяч зажженных свечей

11:01

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Подмосковье в честь Дня России сложили мозаику из 25 тыс. зажженных свечей – это новый рекорд. Установили его более 300 волонтеров и активистов творческих объединений Подмосковья вместе с жителями Наро-Фоминского городского округа.

«День России – это особенно важный день, и здорово, что наша молодежь, волонтеры, жители вместе принимают участие в этой акции, – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. – Здесь зажгли 25 тыс. свечей, это более 1,3 тыс. кв. м. Но важен не тот рекорд, который установили, а то единение, которое живёт в сердцах жителей».

Самая большая мозаика из свечей, на которой изображено слово «Россия», мальчик Алеша и герб РФ, внесена в Международную книгу рекордов ИНТЕРРЕКОРД и в Реестр рекордов России.

«У нас большая дружная семья – творческая студия «Арт-гейм», Дворец культуры и спорта «Тамань», ООО «Патриот», министерство информационных и социальных коммуникаций, волонтеры Подмосковья – и вот все вместе мы решили сделать такую историю», – сказал организатор акции Егор Балев.

В прошлом году на этой же площади молодогвардейцы собрали из 22 тыс. свечей фигуру Советского солдата, которая установлена на Ржевском мемориале. Акция вошла в Книгу рекордов России.

Эскиз к рисункам из свечей, как в прошлом, так и в этом году, придумали художники творческой студии «Арт-гейм». Команде всего 5 лет, но за ее плечами множество интересных проектов.