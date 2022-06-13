Словакия назвала условия, при которых может отказаться от поставок по нефтепроводу «Дружба»
13:35 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нам необходимы некоторые гарантии из бюджета ЕС, что мы не будем оставлены одни лишь с нашим государственным финансированием», — сказала дипломат, добавив, что ряд государств — членов ЕС выступают против идеи использовать ETS (механизм в сообществе, предусматривающий продажу квот на выбросы парникового газа) ради инфраструктурных проектов, предполагающих использование ископаемого топлива.
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