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Словакия назвала условия, при которых может отказаться от поставок по нефтепроводу «Дружба»

13:35 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия сможет отказаться от российской нефти, получаемой по нефтепроводу «Дружба», только в случае гарантий со стороны Евросоюза о предоставлении значительной экономической помощи. Об этом заявила посол республики в ЕС Петра Варгова в опубликованном в понедельник интервью британской газете «Файнэншл таймс».

«Нам необходимы некоторые гарантии из бюджета ЕС, что мы не будем оставлены одни лишь с нашим государственным финансированием», — сказала дипломат, добавив, что ряд государств — членов ЕС выступают против идеи использовать ETS (механизм в сообществе, предусматривающий продажу квот на выбросы парникового газа) ради инфраструктурных проектов, предполагающих использование ископаемого топлива.

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