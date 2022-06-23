У РФ есть сведения о намерении Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву
14:00 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва имеет сведения о подготовке Грецией новых поставок вооружений киевскому режиму. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
«Власти Греции в числе первых отправили на Украину вооружение, которое ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. ТАСС) ежедневно используют против мирных жителей Донбасса. А ведь там проживает многочисленная греческая община. Есть сведения, что на фоне массированных ежедневных обстрелов Донецка и других населенных пунктов, в том числе территории России, уже обсуждаются новые поставки киевскому режиму имеющейся у Греции военной техники», — сказал дипломат.
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