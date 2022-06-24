Андрей Воробьев проверил ход строительства третьего образовательного кластера в Истре

14:25

Фото Константина Семенца

Губернатор Московской областипроверил ход строительства Областного технологического лицея им.В.И.Долгих в с. Павловская Слобода г.о. Истра.

«Это будет третий из образовательных кластеров в Подмосковье по типу Сириуса. Их строительство поддержал президент. Мы приступили к работам совсем недавно - в декабре 2021 года. Объект большой. Планируем, что здесь будет не только учебный корпус, но и детский сад, спортивный стадион с трибунами. Спасибо строителям, всем, кто трудится на объекте. Мы в контакте с подрядчиками, чтобы постоянно быть в курсе, что с материалами, техникой, хватает ли рабочих. Всё это важно, чтобы уложиться в сроки, - сказал Андрей Воробьёв. - Хотя полностью объект должен быть открыт в 2024 году, уже сейчас думаем над качеством образования. Планируем, что здесь будет упор на все, что связано с технологиями».

Работы в с. Павловская Слобода ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» при поддержке президента. На территории лицея расположится учебный корпус на 960 мест, детский сад, рассчитанный на 320 воспитанников, стадион с трибуной, вмещающей до 500 болельщиков, спортивная площадка, а также объекты инженерной инфраструктуры.

Двери для детей технологический лицей откроет уже 1 сентября 2024 года. Строители трудятся на объекте в две смены. Сейчас идет заливка фундамента школы, монолитные работы в детском саду.

«На объекте трудится 85 человек. Закончим в мае 2024 года. Мы производим работы по устройству нулевого цикла первого этажа здания. В октябре 2022-го завершим строительные работы по зданию детского сада, в декабре текущего года - строительные монолитные работы школы. Параллельно занимаемся устройством стадиона, вертикальной планировкой и наружными сетями. На данном этапе проблем с поставкой материалов, закупкой - нет», - сказал гендиректор компании «АСГ – Технострой» Алексей Садков.

Лицей станет еще одним образовательным кластером Подмосковья - инженерно-технического профиля. Ребята будут осваивать IT-профессий и обучаться инженерии. Прием талантливых школьников будет проходить на конкурсной основе.

Сейчас ведется подготовка к проведению конкурсных процедур по выбору подрядчика на проектирование и строительство участков дорог к лицею от ул. Ленина и от М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе).

Помимо инженерно-технологического в Павловской Слободе, в Подмосковье строят еще два образовательных кластера: гуманитарного направления в Одинцове и естественно-научного - в Долгопрудном. Основная цель – организовать благоприятную среду и современные условия для развития талантливых детей.