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НОВОСТИ

ВС Украины за время спецоперации потеряли не менее 50 тыс. человек убитыми, заявляют в ДНР

16:00 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов оценил потери Вооруженных сил Украины за время проведения спецоперации минимум в 50 тыс. человек убитыми.

«Украина понесла колоссальнейшие потери: большинство боеспособных опытных подразделений уже погибли или находятся в плену. <…> По моим наблюдениям — из того, что попадает в сеть, даже по официальным заявлениям — у них [потери] погибшими [составляют] более 50 тыс. Это если брать всю линию фронта», — сказал он в понедельник в эфире Первого канала.

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