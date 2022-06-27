ВС Украины за время спецоперации потеряли не менее 50 тыс. человек убитыми, заявляют в ДНР
16:00 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов оценил потери Вооруженных сил Украины за время проведения спецоперации минимум в 50 тыс. человек убитыми.
«Украина понесла колоссальнейшие потери: большинство боеспособных опытных подразделений уже погибли или находятся в плену. <…> По моим наблюдениям — из того, что попадает в сеть, даже по официальным заявлениям — у них [потери] погибшими [составляют] более 50 тыс. Это если брать всю линию фронта», — сказал он в понедельник в эфире Первого канала.
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