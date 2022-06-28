Доллар и евро ощутимо падают на "Московской бирже"
18:24 28.06.2022 Источник: Интерфакс
Курс доллара США составил 51,95 руб./$1 в 18:01 МСК, что на 1,435 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 54,76 руб./EUR1, подешевев на 1,5375 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,48 рубля - до 53,21 рубля.
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