Доллар и евро ощутимо падают на "Московской бирже"

18:24 Источник: Интерфакс

Доллар США и евро ощутимо падают на "Московской бирже" во вторник вечером: доллар опустился ниже 52 руб. впервые с 28 мая 2015 года, евро торгуется ниже 55 руб. впервые с 26 мая 2015 года.

Курс доллара США составил 51,95 руб./$1 в 18:01 МСК, что на 1,435 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 54,76 руб./EUR1, подешевев на 1,5375 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,48 рубля - до 53,21 рубля.