Андрей Воробьев: В Подмосковье количество проверок надзорными органами сократилось на 53%

19:02

Фото пресс-службы губернатора и правительства

Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, какая работа проведена в регионе по снижению административной нагрузки на бизнес. Это один из показателей рейтинга Агентства стратегических инициатив – в этом году Подмосковье в нем заняло 3-е место.

«Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом, и одним из ключевых запросов всегда было – сокращение количества проверок. Об этом постоянно говорит и президент. Поэтому мы изменили стиль работы, чтобы проверяющие органы были в помощь предпринимателям, а не наказывали рублем», - сказал Андрей Воробьёв.

В Подмосковье бизнесу дана возможность взаимодействовать с надзорными органами дистанционно - через региональные госуслуги. Это более удобно и экономит массу времени.

Больше нет бесполезных и излишних проверок. Если в 2021-м их было порядка 37 тысяч в квартал, то на сегодняшний день их общее количество составляет 17,5 тысяч.

«Такие показатели были достигнуты путем смены приоритета с проверок на профилактические мероприятия, а также цифровизации процессов коммуникации между надзорными органами и бизнесом, - рассказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян. - В среднем сроки рассмотрения документов сократились на 73% (минимум – 1 день, максимум – 10 дней)».

С 1 мая на uslugi.mosreg.ru доступны 10 функций от Госстройнадзора, Минэкологии и Минтранса. С 15 июля появятся еще 23 – от Комитета по ценам и тарифам, Минсоца, Минсельхоза, ГЖИ, Главархива, ГУСТ, ГУКН, Минздрава, Минкульта и Комлесхоза. Через портал также можно получить консультацию или записаться на профилактический визит.