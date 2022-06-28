Андрей Воробьев: В Подмосковье количество проверок надзорными органами сократилось на 53%
19:02 28.06.2022
|
Фото пресс-службы губернатора и правительства
Московской области
«Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом, и одним из ключевых запросов всегда было – сокращение количества проверок. Об этом постоянно говорит и президент. Поэтому мы изменили стиль работы, чтобы проверяющие органы были в помощь предпринимателям, а не наказывали рублем», - сказал Андрей Воробьёв.
В Подмосковье бизнесу дана возможность взаимодействовать с надзорными органами дистанционно - через региональные госуслуги. Это более удобно и экономит массу времени.
Больше нет бесполезных и излишних проверок. Если в 2021-м их было порядка 37 тысяч в квартал, то на сегодняшний день их общее количество составляет 17,5 тысяч.
«Такие показатели были достигнуты путем смены приоритета с проверок на профилактические мероприятия, а также цифровизации процессов коммуникации между надзорными органами и бизнесом, - рассказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян. - В среднем сроки рассмотрения документов сократились на 73% (минимум – 1 день, максимум – 10 дней)».
С 1 мая на uslugi.mosreg.ru доступны 10 функций от Госстройнадзора, Минэкологии и Минтранса. С 15 июля появятся еще 23 – от Комитета по ценам и тарифам, Минсоца, Минсельхоза, ГЖИ, Главархива, ГУСТ, ГУКН, Минздрава, Минкульта и Комлесхоза. Через портал также можно получить консультацию или записаться на профилактический визит.
НОВОСТИ
- 19:40 28.06.2022
- МИД КНР: Китай и ЕС — партнеры, а не соперники, тем более они не являются системными противниками
- 18:45 28.06.2022
- Болгария высылает 70 дипломатов и техперсонала посольства России
- 18:24 28.06.2022
- Доллар и евро ощутимо падают на "Московской бирже"
- 17:40 28.06.2022
- Кабмин провел административную реформу, сокращено около 30 тыс. госслужащих — Мишустин
- 17:12 28.06.2022
- Норвегия не пропустила на КПП грузы из РФ в российские поселения на Шпицбергене
- 17:00 28.06.2022
- Неважно, что думает Зеленский, не он принимает решения — Лавров
- 16:32 28.06.2022
- Драги утверждает, что власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20
- 16:12 28.06.2022
- Силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ контролируют 30% Лисичанска — Мирошник
- 16:00 28.06.2022
- Экс-президент Украины Леонид Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя
- 15:32 28.06.2022
- Макрон заявил, что не разделяет призывы Зеленского объявить РФ «спонсором терроризма»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать