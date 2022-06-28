0
0
104
НОВОСТИ

Андрей Воробьев: В Подмосковье количество проверок надзорными органами сократилось на 53%

19:02 28.06.2022

992595959.jpg
Фото пресс-службы губернатора и правительства
Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, какая работа проведена в регионе по снижению административной нагрузки на бизнес. Это один из показателей рейтинга Агентства стратегических инициатив – в этом году Подмосковье в нем заняло 3-е место.

«Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом, и одним из ключевых запросов всегда было – сокращение количества проверок. Об этом постоянно говорит и президент. Поэтому мы изменили стиль работы, чтобы проверяющие органы были в помощь предпринимателям, а не наказывали рублем», - сказал Андрей Воробьёв.

В Подмосковье бизнесу дана возможность взаимодействовать с надзорными органами дистанционно - через региональные госуслуги. Это более удобно и экономит массу времени.

Больше нет бесполезных и излишних проверок. Если в 2021-м их было порядка 37 тысяч в квартал, то на сегодняшний день их общее количество составляет 17,5 тысяч.

«Такие показатели были достигнуты путем смены приоритета с проверок на профилактические мероприятия, а также цифровизации процессов коммуникации между надзорными органами и бизнесом, - рассказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян. - В среднем сроки рассмотрения документов сократились на 73% (минимум – 1 день, максимум – 10 дней)».

С 1 мая на uslugi.mosreg.ru доступны 10 функций от Госстройнадзора, Минэкологии и Минтранса. С 15 июля появятся еще 23 – от Комитета по ценам и тарифам, Минсоца, Минсельхоза, ГЖИ, Главархива, ГУСТ, ГУКН, Минздрава, Минкульта и Комлесхоза. Через портал также можно получить консультацию или записаться на профилактический визит.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 28.06.2022
МИД КНР: Китай и ЕС — партнеры, а не соперники, тем более они не являются системными противниками
0
64
18:45 28.06.2022
Болгария высылает 70 дипломатов и техперсонала посольства России
0
178
18:24 28.06.2022
Доллар и евро ощутимо падают на "Московской бирже"
0
201
17:40 28.06.2022
Кабмин провел административную реформу, сокращено около 30 тыс. госслужащих — Мишустин
0
241
17:12 28.06.2022
Норвегия не пропустила на КПП грузы из РФ в российские поселения на Шпицбергене
0
315
17:00 28.06.2022
Неважно, что думает Зеленский, не он принимает решения — Лавров
0
289
16:32 28.06.2022
Драги утверждает, что власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20
0
350
16:12 28.06.2022
Силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ контролируют 30% Лисичанска — Мирошник
0
261
16:00 28.06.2022
Экс-президент Украины Леонид Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя
0
287
15:32 28.06.2022
Макрон заявил, что не разделяет призывы Зеленского объявить РФ «спонсором терроризма»
0
355

Возврат к списку