Число прибывших в РФ беженцев с Украины и из Донбасса превысило 2,2 млн человек — источник
11:00 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число беженцев, прибывших в Россию с территорий Украины, ДНР и ЛНР, превысило 2,2 млн человек. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
«По последним данным, в Россию прибыли свыше 2,2 млн беженцев, включая почти 350 тыс. детей. Больше половины из них — граждане ДНР и ЛНР», — сказал собеседник агентства.
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