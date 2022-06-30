Число прибывших в РФ беженцев с Украины и из Донбасса превысило 2,2 млн человек — источник

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число беженцев, прибывших в Россию с территорий Украины, ДНР и ЛНР, превысило 2,2 млн человек. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«По последним данным, в Россию прибыли свыше 2,2 млн беженцев, включая почти 350 тыс. детей. Больше половины из них — граждане ДНР и ЛНР», — сказал собеседник агентства.