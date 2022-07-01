В номера российских автомобилей предложили добавить буквы Z и V

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили добавить в номера для автомобилей буквы Z и V. Согласно инициативе, их необходимо включить в список к уже 12 используемым буквам. С идеей выступила фракция ЛДПР в Госдуме. Документ направлен главе ГИБДД Юрию Черникову.

В пояснительной записке отмечается, что это станет не только хорошей акцией в поддержку российской армии, но и позволит увеличить объём региональных серий номеров, и реже придётся вводить дополнительные региональные коды. По мнению фракции, «никакого нарушения в этом не будет».

Ранее в Москве начали присваивать автомобилям номера с кодом 977. В столичной ГИБДД сообщили, что знаки 797 и 799 будут выдаваться до их израсходования.

Как напоминает РИА Новости, обновление кода региона происходит тогда, когда заканчивается количество допустимых вариантов буквенно-цифровых сочетаний: из алфавита можно использовать только 12 букв. Новые номера будут начинаться с букв В, E, K, M, H, O, P, C, T, У, X, АА. Говорит Москва