НАТО отказалась от любых схем сотрудничества с РФ - Грушко

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс предпринял все возможные действия для того, чтобы сделать любую коммуникацию с российской стороной невозможной. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».



«НАТО сделала все для того, чтобы сделать какую-либо коммуникацию [с РФ] невозможной», — указал замминистра.



В частности, по замечанию Грушко, НАТО сделала невозможной работу российских дипломатов в Брюсселе. «Они [в альянсе] отказались от любых схем сотрудничества. С НАТО были закрыты все проекты, которые реально работали на укрепление безопасности России и НАТО», — отметил он.



