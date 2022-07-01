НАТО отказалась от любых схем сотрудничества с РФ - Грушко
18:40 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«НАТО сделала все для того, чтобы сделать какую-либо коммуникацию [с РФ] невозможной», — указал замминистра.
В частности, по замечанию Грушко, НАТО сделала невозможной работу российских дипломатов в Брюсселе. «Они [в альянсе] отказались от любых схем сотрудничества. С НАТО были закрыты все проекты, которые реально работали на укрепление безопасности России и НАТО», — отметил он.
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