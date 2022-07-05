Глава МИД Украины призвал партнеров ограничить доступ РФ к морским перевозкам
12:32 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Киева в целях ослабления экономики России ограничить ее доступ к морским перевозкам.
«Ориентированная на экспорт экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, обеспечиваемых иностранными флотами. Призываю партнеров: ограничьте доступ России к своим услугам <…>», — написал он во вторник в «Твиттере».
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