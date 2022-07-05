Экс-глава МИД Австрии Кнайсль эмигрировала в связи с угрозами убийства — WP
20:40 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула республику в связи с получением угроз убийства и отказывается давать интервью. Об этом проинформировала во вторник газета «Вашингтон пост».
Экс-глава МИД в переписке сообщила репортеру издания, что больше «не дает интервью» и эмигрировала из Австрии по причине «угроз убийства».
Кнайсль в конце мая покинула совет директоров компании «Роснефть», в состав которого вошла в прошлом году. Пост министра иностранных дел Австрии она занимала с 2017 по 2019 год.
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