Андрей Воробьев проверил готовность роддома в Красногорске после капитального ремонта
11:30 06.07.2022
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Фото Константина Семенца
Это будет практически новый стационар – из «старого фонда» останется только фундамент и несущие конструкции. Объект готов уже на 99%. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы инженерного и лифтового оборудования.
«В Красногорске - огромная территория, и роддом здесь нуждался в модернизации. То, что мы сегодня видим, соответствует самым современным стандартам. Команда врачей набрана, уже готова к работе – это ключевое. Я желаю вам успехов», - сказал Андрей Воробьёв во время общения с сотрудниками роддома.
Это единственное учреждение родовспоможения в городском округе Красногорск. Оно построено в 1982-м и требовало модернизации. В марте прошлого года роддом закрыли на капремонт – пациентки временно были переведены в Химки, Одинцово, Балашиху, Наро-Фоминск и МОНИИАГ в Москве.
Сейчас здесь проведена полная перепланировка и утепление здания, заменено вентиляционное и электротехническое оборудование, системы водоснабжения и трубопроводов. Установлены биметаллические отопительные приборы, новые стеклопакеты, светодиодные светильники, сделана теплоизоляция труб.
После обновления в роддоме увеличится количество коек – вместо прежних 80 их будет 99. Почти вдвое вырастет и число индивидуальных родильных залов – с 6 до 11. Появится вторая операционная для одновременного проведения плановых и экстренных хирургических вмешательств.
На 1-м этаже в шаговой доступности от приемного отделения предусмотрен экстренный родильный зал. Это позволит сократить время оказания экстренной медицинской помощи уже рожающим пациенткам, которые поступают в роддом.
Здесь также организован полноценный мельцеровский бокс для женщин с инфекционной патологией. В нем будет индивидуальный родильный зал и палата для новорожденного.
«Раньше у нас совсем не было реанимации, была только палата интенсивной терапии на одну койку. И операционная у нас была лишь одна и при этом маленькая. Сейчас появилась новая – современная, большая, - рассказала главврач Анжелика Евзерихина. – Мы начинаем работу 15 июля, уже набран штат, есть достаточное количество нового оборудования. До модернизации у нас родилось здесь за год 2700 детей, сейчас готовы развернуться до 3500».
В штате роддома – 154 сотрудника. Из них 40 врачей, в том числе 10 реаниматологов (ранее было – 4). Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Красногорского роддома Рустем Ибрагимов работает здесь с 2019 года. Он и сам отец 4 детей, причем, последний его ребенок родился в этом медучреждении.
«Во время ремонта я никуда не уходил, постоянно находился в контакте со строителями. Главное, что теперь здесь значительно улучшатся условия пребывания мам и детей, - сказал Рустем Ибрагимов. - Работал заведующим отделением в Московском родильном доме, потом пригласили сюда, в Красногорск. Мне здесь нравится не только работать, но и жить - спокойно, всех знаешь, когда идёшь по улице, встречаешь женщин, которые рожали в нашем роддоме. Ты просто не можешь плохо работать, если ты живешь в своём городе и везде встречаешь своих бывших пациентов».
Роддом в Красногорске оснащен оборудованием по современным федеральным стандартам. Так, специально закуплен аппарат для аутотрансфузии крови, ранее здесь не имевшийся, но очень востребованный для оказания медпомощи.
Для пребывания пациенток созданы комфортные условия - в палатах по 1-3 человека, в каждой из них санитарный узел. До ремонта было 2-5 местное размещение с одним туалетом и душем на этаже. Предусмотрено также совместное пребывание мам и новорожденных.
У Амэльи Левицкой в этом роддоме на свет появился первый ребенок. Теперь она собирается дать жизнь второму малышу – уже в обновленных стенах.
«Своего малыша я родила 9 марта прошлого года, а 12 марта роддом закрылся на ремонт. Когда рожала, врачи сказали: «Ну, теперь приходите после ремонта за вторым». Вот, сдерживаю обещание – жду ребенка в сентябре. Я еще не видела обновленный роддом, но слышала, что все стало еще лучше», - сказала женщина.
Всего на территории Московской области 35 родовспомогательных учреждений. Из них 7 перинатальных центров – в Балашихе, Видном, Люберцах, Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне и МОНИИАГ.
За последнее время отремонтировано 21 медучреждений и 29 женских консультаций. До конца года обновят роддом в Дубне и женскую консультацию в Пушкине.
С 1 сентября 2019 года во всех подмосковных роддомах предоставляется комплексная услуга «Рождение ребенка». Она включает:
- свидетельство о рождении;
- ИНН;
- полис ОМС;
- СНИЛС;
- прикрепление к поликлинике;
- постановку на очередь в детский сад;
- оформление заявления на получение подарочного набора или денежной выплаты 20 тыс. рублей;
- оформление заявления на получение сертификата на материнский капитал;
- перевод и нотариальное удостоверение документов иностранных граждан;
- регистрация брака;
- регистрация установления отцовства;
- внесение сведений о многодетных семьях в систему соцзащиты (проактивная услуга);
- справка на получение единовременного пособия - 20 472,77 рублей;
- с 1 мая добавлена услуга выдачи повторных документов.
Чтобы получить услугу (кроме регистрации брака и установления отцовства) роженица должна сделать устное заявление и заполнить анкету. Все необходимые документы оформят работники ЗАГСа.
Также с 2019-го в Подмосковье работает единый колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Операторы информируют о документах, которые необходимо взять с собой в роддом, комплексной услуге при рождении ребенка, а также записывают на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем вопросам.
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