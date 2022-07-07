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ФРГ, если будет гарантом безопасности Украины, станет все согласовывать с НАТО — посол РФ

12:20 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия, если станет гарантом безопасности Украины, не будет действовать самостоятельно и согласует шаги с союзниками по НАТО. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в эфире телеканала «Россия-24» в четверг.

«Если такой шаг состоится (ФРГ станет гарантом безопасности Украины — прим. ТАСС), Германия в одиночку ничего предпринимать не будет. Немцы будут согласовывать так называемые гарантии с другими своими ближайшими союзниками, с НАТО, и самостоятельно ни на что не пойдут», — сказал дипломат.

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