Факты нападений на российские грузовики в Литве власти Калининградской области не подтверждают
21:25 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее ряд СМИ сообщил о нападениях на водителей российских и белорусских фур, которые следуют в Калининград и из Калининграда через территорию Литвы.
«Это могут быть не фейки, но могут быть истории старые либо не про Литву, например, потому что я не нашел компанию, которая подверглась нападению, о котором шла речь. Мы на контакте с нашими перевозчиками. Нет, [никто не подтвердил из них]. У них были случаи в Польше совсем давно, а в Литве не было, поэтому не знаю, о чем речь», — сказал Алиханов.
НОВОСТИ
- 21:23 07.07.2022
- Основатель телеграм-канала «Медиатехнолог» Дмитрий Кирьян покидает проект
- 21:00 07.07.2022
- Политолог Асафов: СРЗП выдвинула кандидатов на муниципальные выборы в 119 районах Москвы
- 20:30 07.07.2022
- РФ, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала на Украине - Путин
- 20:05 07.07.2022
- Путин: Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад
- 19:23 07.07.2022
- Власти Франции замораживают потребительские цены на газ до конца года
- 19:10 07.07.2022
- В Москве за час выпало более трети месячной нормы осадков
- 19:05 07.07.2022
- Экс-президент Молдавии: Наша власть участвует во всех антироссийских шабашах
- 17:40 07.07.2022
- РФ нужно стремиться не к импортозамещению, а развивать собственные технологии — Путин
- 17:12 07.07.2022
- Американка Грайнер полностью признала вину в контрабанде гашишного масла
- 17:00 07.07.2022
- В соседних странах жить хорошо, но дома — лучше, считает Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать