Факты нападений на российские грузовики в Литве власти Калининградской области не подтверждают

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Калининградской области не смогли подтвердить факт нападения на российские грузовики в Литве. Пострадавших перевозчиков не удалось найти, сообщил ТАСС в четверг глава региона Антон Алиханов.

Ранее ряд СМИ сообщил о нападениях на водителей российских и белорусских фур, которые следуют в Калининград и из Калининграда через территорию Литвы.

«Это могут быть не фейки, но могут быть истории старые либо не про Литву, например, потому что я не нашел компанию, которая подверглась нападению, о котором шла речь. Мы на контакте с нашими перевозчиками. Нет, [никто не подтвердил из них]. У них были случаи в Польше совсем давно, а в Литве не было, поэтому не знаю, о чем речь», — сказал Алиханов.