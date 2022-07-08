В Сербии уволили декана факультета за развитие академических отношений с Россией — СМИ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет юридического факультета университета в Нови-Саде принял решение о снятии с должности декана факультета Бранислава Ристивоевича. Как сообщает газета «Данас» в пятницу, причиной отставки Ристивоевича стала его поддержка развития академического сотрудничества с российскими университетами.

«Ключевой причиной стало то, что я отправил студентов узнать о возможности обучения в Российской Федерации. У нас есть один ассистент, который получил несколько российских стипендий, дети это знают, поэтому те, кто знает русский язык, расспрашивали [о возможности учиться в РФ]. Они спросили меня, можно ли им сходить в посольство России расспросить о стипендиях. Мне ставят в вину, что я им это разрешил в такой чувствительный политический момент, хотя я и не понимаю, какое это имеет отношение к стипендиям», — цитирует газета слова Ристивоевича.

На запрос издания, адресованный совету юридического факультета, является ли снятие с должности декана Бранислава Ристивоевича политически мотивированным, ответа не последовало.

Официально Сербия не вводила санкций против России. Президент республики Александар Вучич неоднократно подчеркивал, что Сербия не будет поддаваться антироссийской истерии и исключать из образовательных программ русских писателей и ученых.