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Путин наградил Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

17:00 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщила в пятницу на заседании СФ спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Указом президента РФ за большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность Турчак Андрей Анатольевич награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени», — сказала Матвиенко.

Турчак награжден орденами Александра Невского (2020), Почета (2018), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2017). Имеет почетные грамоты правительства и президента РФ.

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