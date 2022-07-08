Путин наградил Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
17:00 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин наградил первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщила в пятницу на заседании СФ спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Указом президента РФ за большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность Турчак Андрей Анатольевич награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени», — сказала Матвиенко.
Турчак награжден орденами Александра Невского (2020), Почета (2018), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2017). Имеет почетные грамоты правительства и президента РФ.
НОВОСТИ
- 16:32 08.07.2022
- Бридлав посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту
- 14:32 08.07.2022
- Последствия от удара ВСУ по Каховской ГЭС предотвращены российскими средствами ПВО
- 14:12 08.07.2022
- «Севмаш» передал ВМФ России подлодку «Белгород»
- 13:00 08.07.2022
- ВС РФ уничтожили две установки комплексов Harpoon в Одесской области — МО РФ
- 10:00 08.07.2022
- Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском — источник
- 15:12 07.07.2022
- Разведка ЛНР выяснила, что в Артемовске выявлена недостача оружия и техники ВСУ
- 13:00 07.07.2022
- Киев попытался установить флаг на Змеином, ударом ВКС РФ там уничтожены военные ВСУ
- 21:10 06.07.2022
- Россия, Иран и Китай готовятся к учениям в Латинской Америке - СМИ
- 13:20 06.07.2022
- ВС РФ уничтожили в Николаевской области пункт дислокации иностранных наемников — МО РФ
- 12:20 06.07.2022
- В ходе СВО идет ротация подразделений, у них есть время на восстановление — Картаполов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать