Закон о введение идентификатора рекламы в интернете одобрен

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предполагающий введение идентификатора рекламы в интернете.



Согласно документу, распространение рекламы в интернете допускается при условии присвоения оператором рекламных данных соответствующей рекламе идентификатора, который представляет собой уникальное цифровое обозначение.



Минцифры России наделяется полномочиями по установлению требований к идентификатору рекламы, его содержанию, порядку и срокам его присвоения, размещению при распространении рекламы в интернете, хранению и предоставлению в Минцифры.



