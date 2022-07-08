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НОВОСТИ

Закон о введение идентификатора рекламы в интернете одобрен

19:50 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предполагающий введение идентификатора рекламы в интернете.

Согласно документу, распространение рекламы в интернете допускается при условии присвоения оператором рекламных данных соответствующей рекламе идентификатора, который представляет собой уникальное цифровое обозначение.

Минцифры России наделяется полномочиями по установлению требований к идентификатору рекламы, его содержанию, порядку и срокам его присвоения, размещению при распространении рекламы в интернете, хранению и предоставлению в Минцифры.

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