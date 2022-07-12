В Москве выявили 559 случаев заражения коронавирусом за сутки
15:00 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 559 против 514 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 783 379 случаев инфицирования.
Число умерших из-за ковида в столице возросло на 13 против девяти днем ранее — до 44 279. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 560 — до 2 590 702.
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