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НОВОСТИ

В Москве выявили 559 случаев заражения коронавирусом за сутки

15:00 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 559 против 514 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 783 379 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 13 против девяти днем ранее — до 44 279. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 560 — до 2 590 702.

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