0
0
76
НОВОСТИ

"Роскосмос" откладывает работы по пилотируемым полетам на Луну

11:00 13.07.2022 Источник: Интерфакс

"Роскосмос" пока откладывает работы по пилотируемым полётам на Луну, госкорпорация сосредоточилась на более насущных задачах, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

"Пока вправо сдвинулся вопрос со сверхтяжем, как и лунная программа. Мы расставляем приоритеты в сторону более насущных дел - дистанционное зондирование Земли, связь, то, что нужно всем - и гражданским, и военным. Поэтому научный космос сдвинулся", - сказал Блошенко.

По его словам, госкорпорация продолжает активную работу по ракете-носителю "Союз-5", являющейся составной частью сверхтяжёлой ракеты. При этом проект сверхтяжёлой ракеты "Енисей" пока не принят.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 13.07.2022
ФРГ откажется от угля из РФ 1 августа, от нефти — 31 декабря — советник Шольца
0
16
11:20 13.07.2022
Союзные силы продвигаются в направлении Северска и Соледара — Пушилин
0
51
11:05 13.07.2022
Товарооборот Китая и России в I полугодии вырос на 27,2%
0
72
10:32 13.07.2022
Минобороны КНР обвинило эсминец США во вторжении в территориальные воды страны
0
143
10:20 13.07.2022
Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить компанию — NYT
0
152
10:05 13.07.2022
СМИ анонсировали отставку вице-премьера Борисова
0
204
10:00 13.07.2022
Доля новых линий «омикрона» в РФ выросла до 38,86% — Роспотребнадзор
0
175
09:32 13.07.2022
Ударно-разведывательный беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем
0
200
09:20 13.07.2022
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
0
204
09:05 13.07.2022
Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининград - СМИ
0
285

Возврат к списку