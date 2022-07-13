"Роскосмос" откладывает работы по пилотируемым полетам на Луну

11:00 Источник: Интерфакс

"Роскосмос" пока откладывает работы по пилотируемым полётам на Луну, госкорпорация сосредоточилась на более насущных задачах, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

"Пока вправо сдвинулся вопрос со сверхтяжем, как и лунная программа. Мы расставляем приоритеты в сторону более насущных дел - дистанционное зондирование Земли, связь, то, что нужно всем - и гражданским, и военным. Поэтому научный космос сдвинулся", - сказал Блошенко.

По его словам, госкорпорация продолжает активную работу по ракете-носителю "Союз-5", являющейся составной частью сверхтяжёлой ракеты. При этом проект сверхтяжёлой ракеты "Енисей" пока не принят.