Британский наемник Пол Ури умер от хронических болезней — омбудсмен ДНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский наемник Пол Ури, находивший в плену в Донецкой Народной Республике (ДНР), умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния. Об этом сообщила в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — написала она об Ури, содержавшемся в одном из местных учреждений уголовно-исполнительной системы.

Морозова подчеркнула, что во время первого медицинского осмотра у британца был выявлен ряд хронических заболеваний. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине. «С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», — отметила омбудсмен.