РФ ожидает скорое подписание договора о стратегическом сотрудничестве с Ираном — Песков
13:20 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всеобъемлющий договор о стратегическом сотрудничестве между Россией и Ираном может быть подписан уже скоро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в понедельник в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы надеемся, что скоро», — ответил он на вопрос, когда планируется подписать этого документ.
Как отметил Песков, в середине июня российский вариант текста договора был передан иранской стороне и его высоко оценили в Тегеране. «Мы надеемся, что после того, как какие-то дополнительные правки с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание достаточно быстро и уже в ближайшее время», — подчеркнул представитель Кремля.
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