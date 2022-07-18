РФ ожидает скорое подписание договора о стратегическом сотрудничестве с Ираном — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всеобъемлющий договор о стратегическом сотрудничестве между Россией и Ираном может быть подписан уже скоро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в понедельник в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы надеемся, что скоро», — ответил он на вопрос, когда планируется подписать этого документ.

Как отметил Песков, в середине июня российский вариант текста договора был передан иранской стороне и его высоко оценили в Тегеране. «Мы надеемся, что после того, как какие-то дополнительные правки с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание достаточно быстро и уже в ближайшее время», — подчеркнул представитель Кремля.