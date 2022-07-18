Новый пакет санкций ЕС не будет содердать отрганичения на торговлю продовольствием - Борель

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции ЕС не содержат и не будут содержать прямых ограничений против российского экспорта удобрений и продовольствия и никаких запретов на их оплату. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

«В новом пакете ничего не изменится. Наши санкции не содержат никаких ограничений на торговлю с Россией продовольствием и удобрениями и никаких ограничений на их оплату. Если какие-то игроки на рынке применяют санкции слишком усердно, мы разъясняем им это», — сказал он.