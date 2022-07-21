Европа не стала вводить санкции против российского производителя титана - СМИ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего производителя титана в мире — компании «ВСМПО-Ависма». Об этом в четверг сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».

По информации ее источников, Франция и ряд других стран выступили против включения «ВСМПО-Ависма» в седьмой пакет санкций, поскольку опасаются, что Россия может в ответ прекратить экспорт титана в Европу.