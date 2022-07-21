0
0
1
НОВОСТИ

Европа не стала вводить санкции против российского производителя титана - СМИ

21:30 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего производителя титана в мире — компании «ВСМПО-Ависма». Об этом в четверг сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».

По информации ее источников, Франция и ряд других стран выступили против включения «ВСМПО-Ависма» в седьмой пакет санкций, поскольку опасаются, что Россия может в ответ прекратить экспорт титана в Европу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:10 21.07.2022
В администрации Эрдогана назвали дату подписания "зернового" соглашения
0
108
20:00 21.07.2022
Лукашенко предложил НАТО и Европе "жить мирно"
0
200
19:46 21.07.2022
Названа дата новых парламентских выборов в Италии
0
211
19:15 21.07.2022
Итальянский парламент распущен главой государства
0
230
18:55 21.07.2022
Британская внешняя разведка считает, что российские войска "скоро выдохнутся"
0
314
18:01 21.07.2022
Тест президента США на COVID-19 окзался положительным
0
289
17:45 21.07.2022
Драупади Мурму одержала победу на президентских выборах в Индии
0
362
17:30 21.07.2022
Андрей Воробьев рассказал о росте количества социальных предпринимателей в Подмосковье
0
313
17:12 21.07.2022
В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
0
328
17:00 21.07.2022
Более 500 многоквартирных домов в Мариуполе не подлежат восстановлению — Минстрой ДНР
0
321

Возврат к списку