0
0
87
НОВОСТИ

Санду высказалась по поводу присутствия войск РФ в Приднестровье

22:01 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье подписывалось тридцать лет назад под давлением российских военных. С таким утверждением выступила в четверг президент Молдавии Майя Санду в интервью телеканалу ТВР.

«Это соглашение было подписано под угрозой 14-й армии, которая, естественно, не имела мирного предназначения, наоборот. В последующий период мы столкнулись с ситуацией, которая препятствовала развитию, до сегодняшнего дня не урегулирована приднестровская проблема. Очевидно, если бы не было присутствия и поддержки РФ режима в Тирасполе, то этот конфликт был бы решен до настоящего времени», — изложила свою точку зрения Санду, которая выступает за вывод военных и миротворцев из страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:35 21.07.2022
В Стамбул для подписания "зернового" соглашения прибыл Генсек ООН
0
118
21:30 21.07.2022
Европа не стала вводить санкции против российского производителя титана - СМИ
0
199
21:10 21.07.2022
В администрации Эрдогана назвали дату подписания "зернового" соглашения
0
216
20:00 21.07.2022
Лукашенко предложил НАТО и Европе "жить мирно"
0
292
19:46 21.07.2022
Названа дата новых парламентских выборов в Италии
0
283
19:15 21.07.2022
Итальянский парламент распущен главой государства
0
297
18:55 21.07.2022
Британская внешняя разведка считает, что российские войска "скоро выдохнутся"
0
413
18:01 21.07.2022
Тест президента США на COVID-19 окзался положительным
0
363
17:45 21.07.2022
Драупади Мурму одержала победу на президентских выборах в Индии
0
454
17:30 21.07.2022
Андрей Воробьев рассказал о росте количества социальных предпринимателей в Подмосковье
0
390

Возврат к списку