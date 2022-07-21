Санду высказалась по поводу присутствия войск РФ в Приднестровье
22:01 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это соглашение было подписано под угрозой 14-й армии, которая, естественно, не имела мирного предназначения, наоборот. В последующий период мы столкнулись с ситуацией, которая препятствовала развитию, до сегодняшнего дня не урегулирована приднестровская проблема. Очевидно, если бы не было присутствия и поддержки РФ режима в Тирасполе, то этот конфликт был бы решен до настоящего времени», — изложила свою точку зрения Санду, которая выступает за вывод военных и миротворцев из страны.
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