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НОВОСТИ

Байден пока не планирует телефонный разговор с Путиным - Белый дом

22:05 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации США Джо Байден не планирует на данном этапе запрашивать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможности контакта между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне в связи с беседой главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Что касается звонка или планов звонка. На данном этапе мы не планируем, чтобы президент [Байден] звонил президенту [Путину]», — заявила официальный представитель американского лидера.

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