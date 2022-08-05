Блинкен счел реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань «провокационной» — Reuters
09:32 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реакцию Китая на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной». Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванного западного чиновника.
По его данным, с соответствующим заявлением Блинкен выступил на встрече с представителями государств Азии. В ходе мероприятия госсекретарь также заявил, что США стремятся восстановить спокойствие из-за ситуации вокруг Тайваня.
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