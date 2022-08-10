ВСУ ежедневно пытаются наносить удары по местам содержания украинских пленных — Пушилин
13:00 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что со стороны Киева продолжаются попытки нанесения ударов по местам содержания украинских пленных.
«К сожалению, мы ежедневно фиксируем попытки запуска ракет, работают наши ПВО, работают наши разведданные, работают беспилотные летательные аппараты, которые выявляют такие намерения, и предпринимаются все максимально возможные меры с нашей стороны, чтобы не допустить подобных обстрелов», — сказал он в среду журналистам.
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