0
0
121
НОВОСТИ

Внешние кредиторы Украины готовы заморозить выплаты до 2024 года

19:40 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кредиторы Украины, на долю которых приходится около 75% ее задолженности по внешним обязательствам, согласились заморозить выплаты до 2024 года. Об этом сообщает в среду агентство Блумберг со ссылкой на украинское министерство финансов.

Общая сумма внешней задолженности Украины, по данным агентства, составляет 19,6 млрд долларов. Решение о заморозке платежей позволит Киеву сохранить 5,8 млрд долларов, которые должны были быть уплачены в обслуживание долга до 2024 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:59 10.08.2022
Сбер улучшил наполнение премиального пакета услуг СберПремьер
0
190
18:45 10.08.2022
Интересы Украины в Москве будет представлять Швейцария, если Россия согласится
0
212
18:09 10.08.2022
В Ингушетии в 13 школах к новому учебному году закончат капремонт по федеральной программе
0
219
17:40 10.08.2022
Казахстан утвердил протокол с Турцией о сотрудничестве в области военной разведки
0
269
17:12 10.08.2022
Китай и Россия вступили в период самых успешных межгосударственных отношений — посол в РФ
0
287
17:00 10.08.2022
В Мелитополе задержали мужчину, корректировавшего удары ВСУ по городу
0
280
16:32 10.08.2022
В Мариуполе приступили к эксгумации останков из стихийных захоронений
0
295
16:12 10.08.2022
Запад начал применять в Азии концепцию «расширения НАТО на восток» — посол Китая в РФ
0
358
16:00 10.08.2022
В Казахстане опровергли продажу военной техники Великобритании для поставок на Украину
0
378
15:32 10.08.2022
Предложение о запрете шенгенских виз для россиян внесено на обсуждение в ЕС — кабмин ФРГ
0
382

Возврат к списку