Внешние кредиторы Украины готовы заморозить выплаты до 2024 года

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кредиторы Украины, на долю которых приходится около 75% ее задолженности по внешним обязательствам, согласились заморозить выплаты до 2024 года. Об этом сообщает в среду агентство Блумберг со ссылкой на украинское министерство финансов.

Общая сумма внешней задолженности Украины, по данным агентства, составляет 19,6 млрд долларов. Решение о заморозке платежей позволит Киеву сохранить 5,8 млрд долларов, которые должны были быть уплачены в обслуживание долга до 2024 года.