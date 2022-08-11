Поставка в ФРГ турбины для Nord Stream не соответствует условиям контракта — посольство РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставка в ФРГ отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта; нужно подтверждение, что она не подпадет под санкции. Об этом говорится в опубликованном в четверг комментарии посольства РФ в Берлине.

«Что касается отремонтированной в Канаде и находящейся в настоящее время в Мюльхайме турбины, то ее поставка в Германию не соответствует условиям контракта», — напомнили в диппредставительстве. «России нужно официальное подтверждение того, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании — поставщика турбины. Пока „Газпром“ не получит такие документы, он не сможет ни принять эту турбину, ни отправить на ремонт другие агрегаты», — подчеркнули в посольстве России в Берлине.