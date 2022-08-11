Швеция экстрадирует гражданина Турции — ТВ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции приняло решение экстрадировать из королевства человека, чье имя значится в списке людей, депортации которых требует Турция. Об этом в четверг сообщает телеканал Эс-вэ-тэ.

35-летний мужчина был осужден в Турции в 2013 и 2016 годах по нескольким обвинениям в неправомерном использовании банковских и кредитных карт, в совокупности срок наказания составил 14 лет тюрьмы. С конца прошлого года фигурант находится под арестом в Швеции связи с делом о депортации. Сам он отрицает свою вину и заявил, что основная причина преследования состоит в его переходе из ислама в христианство, а также в том, что он отказался служить в армии, а его мать — курдянка. Однако Верховный суд Швеции в решении от 25 июля постановил, что препятствий для экстрадиции мужчины нет и ничего не указывает на то, что мужчине грозит преследование в Турции. Поэтому правительство приняло решение о депортации.

Экстрадиция станет первой после требований Турции о выдаче ей ряда лиц как условия ратификации заявки Швеции на членство в НАТО.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в 2016 году, а также отменить запреты на поставки оружия Турции.