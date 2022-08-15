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НОВОСТИ

«Армия-2022». На форуме будет подписан контракт на постройку нескольких подложок

18:15 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подписание контракта на строительство нескольких подводных лодок — носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ» проекта 636.3 ожидается на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом ТАСС в понедельник сообщил в кулуарах форума источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ожидается подписание контракта на строительство нескольких подводных лодок проекта 636.3. Их будет больше двух», — сказал он.

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