«Армия-2022». На форуме будет подписан контракт на постройку нескольких подложок

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подписание контракта на строительство нескольких подводных лодок — носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ» проекта 636.3 ожидается на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом ТАСС в понедельник сообщил в кулуарах форума источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ожидается подписание контракта на строительство нескольких подводных лодок проекта 636.3. Их будет больше двух», — сказал он.