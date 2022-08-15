«Армия-2022». На форуме будет подписан контракт на постройку нескольких подложок
18:15 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ожидается подписание контракта на строительство нескольких подводных лодок проекта 636.3. Их будет больше двух», — сказал он.
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