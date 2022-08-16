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НОВОСТИ

Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центра РФ продлены до 23 августа

09:15 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 23 августа, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа 2022 г.», — отмечается в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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