Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центра РФ продлены до 23 августа

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 23 августа, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.



«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа 2022 г.», — отмечается в сообщении.



Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.



