Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центра РФ продлены до 23 августа
09:15 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа 2022 г.», — отмечается в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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